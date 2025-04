Dupla expulsão do Big Brother desperta reações. Saiba quem foi o segundo concorrente a abandonar a casa esta noite

A gala do Big Brother desta quinta-feira está ao rubro! Os ânimos estão cada vez mais tensos, e não vai ficar por aqui. Para além dos confrontos e da primeira expulsão, esta noite, a casa perde mais um morador.

Recorde-se que a gala de hoje promete fazer tremer a casa com uma dupla expulsão explosiva. Dois concorrentes vão abandonar a casa, e os ânimos estão ao rubro! Além da dupla expulsão, a gala de hoje reserva muitos confrontos entre os concorrentes. Os ânimos estão mais tensos, e os concorrentes serão confrontados com tudo o que disseram nas últimas semanas.

Pela segunda vez esta noite, Cláudio Ramos encerra as votações e revela quem é o segundo nomeado a abandonar a casa mais vigiada do país. As percentagens não mentem: Gonçalo Beja da Costa é o segundo concorrente da noite a abandonar a casa, com 13% dos votos. A expulsão do concorrente despertou reações nos colegas, como é o caso de Solange Tavares que, em lágrimas, abraçou o colega com força.

Veja aqui o momento da revelação da expulsão de Gonçalo e todas as reações:

Recorde que Gonçalo Beja da Costa, de 44 anos é natural de Lisboa. Gonçalo é artista plástico. Formou-se em pintura no Ar.Co e é licenciado e mestre em Psicologia Clínica. Nunca exerceu, mas foi voluntário nas linhas de apoio à vítima, ao suicídio e a doentes com VIH. Vive entre Santiago do Cacém e Lisboa. É um homem de rotinas. No Alentejo leva uma vida mais reservada, gosta de praticar equitação e de desenvolver o seu trabalho artístico.