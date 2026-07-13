Boquiabertos e sem imaginar: Saiba quem abandonou a casa na segunda semana

A tensão tomou conta da casa mais vigiada do País e a gala do Big Brother Verão ditou mais uma expulsão. Após uma semana intensa, marcada pelas primeiras alianças, rivalidades e emoções fortes, chegou finalmente o momento de conhecer mais um concorrente a abandonar a aventura. Mariana Salgueiro foi a concorrente escolhido do Big Brother Verão, com 26 % dos votos.

Recorde-se que, esta semana, os nomeados foram Mariana Salgueiro, João e Sara.

Ao longo da gala deste domingo, os espectadores voltaram a ser chamados a decidir o futuro dos três nomeados.

A primeira concorrente salva da noite foi Ana Luísa, com 41% dos votos. Seguiu-se a salvação de João Ventura, que conquistou 42% da votação. Seguidamente é salva Sara com 32% Pouco depois, Maria Botelho Moniz anunciou mais o expulso: Mariana Salgueiro, com 26% dos votos.