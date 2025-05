Inesperado: A gala do Big Brother arranca com uma expulsão surpresa. Concorrentes lavados em lágrimas

Na casa do Big Brother nada pode ser tomado como garantido, uma vez que o anfitrião está sempre pronto para surpreender os concorrentes. A gala de hoje não vai ser uma noite como qualquer outra, uma vez que os concorrentes vão ser surpreendidos com novidades escaldantes. Para além da dupla expulsão já anunciada, dois pesos pesados vão entrar na casa mais vigiada do país.

A gala começou com o ritmo bem alto e já há momentos que, certamente, vão ficar na memória dos concorrentes. Durante a semana, o anfitrião questionou os concorrentes sobre quem achavam ser o concorrente menos preponderante no jogo. Em forma de verdadeira eleição, os concorrentes votaram, sem saber as consequências que os mesmos teriam.

O anfitrião reuniu os concorrentes no jardim, e pediu a Diogo Bordin que revelasse os votos dos concorrentes. Manuel Cavaco e Micael Miquelino foram os concorrentes mais votados, deixando o seu destino nas mãos dos colegas. Votações feitas e partidos tomados, os concorrentes chegaram a um consenso e decidiram que Micael Miquelino é o concorrente que menos falta faz no jogo.

O Big Brother foi implacável e expulsou mais um concorrente da sua casa. Micael Miquelino está expulso e abandona a casa do Big Brother, o que deixou os colegas em choque e em lágrimas.