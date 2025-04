Chocante: A casa do Big Brother despede-se de mais um concorrente. Saiba quem foi o primeiro expulso da noite

A gala do Big Brother está a ser palco de muitos momentos marcantes e de assuntos que, certamente, vão dar que falar. Mas, ainda faltava o momento mais aguardado da noite: a expulsão!

Recorde-se que a gala de hoje promete fazer tremer a casa com uma dupla expulsão explosiva. Dois concorrentes vão abandonar a casa, e os ânimos estão ao rubro! Além da dupla expulsão, a gala de hoje reserva muitos confrontos entre os concorrentes. Os ânimos estão mais tensos, e os concorrentes serão confrontados com tudo o que disseram nas últimas semanas.

Cláudio Ramos encerrou as votações, lançou o gráfico e revelou quem foi o nomeado menos votado desta semana pelos portugueses. As percentagens falam mais alto, e o 1º concorrente a ser expulso esta noite, com 10% dos votos é Tiago Rodrigues! A decisão do público foi clara, e a reação dentro da casa não podia ter sido mais intensa.

Veja aqui o momento da revelação da expulsão de Tiago e todas as reações:

Recorde que Tiago Rodrigues, de 36 anos, é natural de São João da Pesqueira. Tiago assume-se como um homem de afetos, muito ligado aos filhos, aos pais e à família em geral. Atualmente está solteiro, divorciou-se recentemente. Adora cozinhar e fazer a lida da casa. Trabalha na biblioteca municipal, é apaixonado por cinema e por música.