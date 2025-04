A casa do Big Brother despede-se de mais um concorrente, o que provoca reações aos colegas

A gala do Big Brother está a ser palco de muitos momentos marcantes e de assuntos que, certamente, vão dar que falar. Mas, ainda faltava o momento mais aguardado da noite: a expulsão!

Recorde-se que esta noite não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião pôs os concorrentes à prova. Esta noite marcou, também, uma grande reviravolta uma vez que Big Brother aplicou uma sanção. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, deu muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Cláudio Ramos encerrou as votações, lançou o gráfico e revelou quem foi o nomeado menos votado desta semana pelos portugueses. As percentagens falam mais alto, e o concorrente a ser expulso esta noite, com 25% dos votos é Tomé Cunha! A decisão do público foi clara, e a reação dentro da casa não podia ter sido mais intensa.

Veja aqui o momento da revelação da expulsão de Tomé Cunha e todas as reações:

Recorde que Tomé Cunha é de Loulé e divide o seu tempo entre duas paixões: é nadador-salvador na Praia da Falésia e DJ, área em que quer investir profissionalmente. Tirou um curso de DJ de seis meses e já atua em alguns eventos. Considera-se divertido, bem-disposto e vaidoso, e é conhecido pelo seu bigode, que diz ser "marca registada".