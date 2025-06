Fim de um sonho: Em noite de expulsão do Big Brother, esta é a grande surpresa da noite

Neste domingo, 8 de junho, a casa do Big Brother perdeu mais um concorrente. O público esteve a semana toda a votar para salvar o seu preferido entre os cinco nomeados: Carina Frias, Carolina Braga, Nuno Brito e Luís Gonçalves, além de Lisa Schincariol, que foi salva pelo público durante a semana.

A votação era pela positiva e foi Cláudio Ramos quem anunciou, em direto, os resultados. O primeiro concorrente salvo foi Luís Gonçalves. Depois, seguiu-se Carolina Braga, numa segunda ronda de salvação.

O duelo final ficou entre Carina Frias e Nuno Brito. Nuno foi o concorrente menos votado pelo público, com 47% dos votos e abandonou assim a casa mais vigiada do país. Carina safou-se da expulsão, com 53%.

Nuno Brito, um dos protagonistas desta edição, encerrou assim o ciclo do Big Brother, depois de uma mais uma semana atribulada da casa.

As reações foram de choque entre os colegas.

