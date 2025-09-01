Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

Ana Duarte abandonou esta noite a casa mais vigiada do País por decisão dos espectadores, com 20% dos votos dos portugueses.
Recorde que, no início da gala, Catarina Miranda foi a primeira a ser salva. O frente a frente final ficou entre Viriato Quintela, que arrecadou os restantes 80% dos votos, e Ana Duarte acabou por ser a escolhida para abandonar o programa. Veja aqui o momento.
Ao longo da sua participação, Ana Duarte emocionou os portugueses ao partilhar uma curva da vida marcada por dificuldades, superação e histórias pessoais que não deixaram ninguém indiferente.
