Lágrimas de um lado, sorrisos do outro: A casa do Big Brother despede-se de mais um concorrente, o que gera fortes reações

A gala do Big Brother está a ser palco de muitos momentos marcantes e de assuntos que, certamente, vão dar que falar. Os concorrentes foram surpreendidos com a entrada de dois pesos pesados na casa e com uma expulsão a mais, o que mexeu com os seus corações.

Recorde-se que esta gala não foi como qualquer outra, uma vez que os concorrentes foram surpreendidos com novidades escaldantes. Para além da dupla expulsão já anunciada, dois pesos pesados entraram na casa mais vigiada do país para 'abanar' com o jogo.

Cláudio Ramos encerrou as votações, lançou o gráfico e revelou quem foi o nomeado menos votado desta semana pelos portugueses. As percentagens não mentem, e o concorrente a ser expulso esta noite, com 48% dos votos é Érica Reis! A decisão do público foi clara, e a reação dentro da casa não podia ter sido mais intensa, provocando lágrimas aos colegas.

Veja aqui o momento da revelação da expulsão de Érica Reis e todas as reações:

Recorde que Érica Reis, de 27 anos, veio dos EUA. Natural de Almada, emigrou com os pais para os Estados Unidos da América quando tinha apenas quatro meses. Identifica-se com o estilo de vida português, por isso divide a sua vida atual entre New Jersey e Almada. Faz gestão de redes sociais de marcas de beleza.