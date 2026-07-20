Lágrimas e surpresa: Este concorrente diz adeus à aventura no Big Brother Verão. E as reações são de choque total

Mais uma gala do Big Brother Verão, mais uma expulsão da casa mais vigiada do País. Depois de uma semana marcada por quebras de alianças, rivalidades à espreita e emoções em alta, o público voltou a ter a palavra final: Pedro foi o concorrente escolhido para deixar o programa, com 11% dos votos.

Esta semana, a corrida à expulsão contou com cinco nomeados: Joaquim, Nuno, Pedro, Raquel e Sara.

Durante a gala deste domingo, os telespectadores foram novamente chamados a decidir, através do voto, quem continuaria na casa. A primeira salvação da noite recaiu sobre Raquel, com 27% dos votos. Logo a seguir a votação voltou a abrir e foi Nuno, que ficou a salvo em segundo lugar com 33% da votação. Pouco depois, foi a vez de Sara de garantir também a sua permanência, com 45%. O duelo final ficou entre Joaquim e Pedro, que conquistaram 44% e 11% dos votos, ditando a expulsão de Pedro.