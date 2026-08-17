Concorrente expulso com apenas 7% dos votos! Saiba quem abandonou a casa no final da gala

A noite começou com quatro nomeados: Afonso, Miguel, Sara e Tatiana. Sara foi a primeira concorrente a garantir a permanência na casa, ficando assim a decisão final entre Afonso, Miguel e Tatiana.

Nas primeiras imagens das votações, as barras mostravam uma disputa bastante equilibrada entre alguns dos concorrentes, embora uma delas se destacasse pela menor percentagem. No momento decisivo, foram reveladas as percentagens: 58%, 35% e 7% dos votos.

Com 58% dos votos do público, Afonso foi salvo e garantiu a permanência no reality show. Restava então saber quem seria o concorrente expulso entre Miguel e Tatiana.

A decisão acabou por ditar a saída de Miguel, que recebeu apenas 7% dos votos do público. Tatiana, com 35%, conseguiu assegurar a permanência na casa do Big Brother Verão.

Desta forma, Miguel abandona o Big Brother Verão, enquanto Afonso, Sara e Tatiana continuam em jogo na luta pelo prémio final.