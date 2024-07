Fábio Caçador revela tudo sobre relação com Catarina Sampaio: «Era o meu porto de abrigo, mas...»

Fábio Caçador foi o terceiro classificado do Big Brother 2024.Hoje, dia 9 de julho, foi a vez do ex-concorrente ser entrevistado no programa «Goucha». Falou-se na proximidade que teve com Catarina Sampaio, contudo, esta saiu após colocar o amigo em cheque e ficou em suspenso uma possível relação. Agora que estão os dois cá fora, Fábio admite que conversou com Catarina, mas não existe qualquer relação amorosa: «Já estivemos juntos e conversámos, mas não estivemos a acordar nada».

Fábio tem dois filhos de 10 e 4 anos. Com a mãe da filha mais nova, Fábio esteve 20 anos mas a relação terminou. O filho mais velho de Fábio é fruto de uma relação que surgiu entre uma zanga com a primeira namorada e assume que não tem uma relação muito próxima com o mesmo.

Conclui que se acontecer aconteceu, mas não é porque as pessoas querem que surja uma relação que irá surgir.... Mas afirmou: «Quero levar a Catarina para a vida». Além de Catarina, o ex-concorrente afirmou que também quer levar David Maurício e Arthur Almeida para a vida.

A história de vida de Fábio Caçador

Fábio nasceu em Beja e é o mais velho de 3 irmãos. Quando nasceu, os pais eram muito jovens, com 15 e 17 anos. Recordou alguma pobreza em que viveu: «O monte não tinha condições nenhumas, nem água nem luz».