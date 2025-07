Dos cabelos compridos para curtos. Fábio Caçador choca com mudança radical de visual. Veja como ficou

📰 Fábio Caçador muda radicalmente de visual e surpreende fãs: "Adeus, cabelo comprido!"

Esta quinta-feira, 17 de julho, marcou um momento especial na vida de Fábio Caçador, conhecido pela participação no Big Brother 2024. O terceiro classificado do reality show da TVI decidiu dizer adeus aos longos cabelos que o acompanharam ao longo da experiência televisiva, surpreendendo os seguidores com uma transformação total de visual.

A mudança foi partilhada em direto na sua conta oficial de Instagram, onde o alentejano exibiu o novo corte de cabelo. Na legenda do vídeo, Fábio Caçador agradeceu à profissional responsável pelo corte, elogiando a «paciência e cuidado» durante o processo.

A nova imagem surge num momento de renovação também na vida pessoal e profissional do ex-concorrente. Recentemente, Fábio anunciou a sua candidatura à presidência da Junta de Freguesia de Safara, no concelho de Moura, pela CDU – uma decisão que demonstra o seu envolvimento ativo na comunidade local.

A mudança de visual conquistou reações entusiásticas dos seguidores, que encheram os comentários de elogios e palavras de incentivo.

👉 Assista agora ao vídeo da transformação e veja, na galeria que preparámos para si, as melhores imagens de Fábio Caçador desde que saiu da casa.