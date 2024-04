«Relação» em maus lençóis? Fábio Caçador reage a escolha de Catarina Sampaio: «Não estava a acreditar...»

Durante a gala deste domingo, 14 de abril, os concorrentes tiveram de tomar posições: dividiram-se em dois grupos liderados por Catarina Miranda e Catarina Sampaio. As duas «líderes» também tiveram de escolher um elemento do seu grupo para ficar em risco de nomeações.

Sérgio Duarte foi o escolhido pelo grupo de Catarina Miranda e Catarina Sampaio surpreendeu ao seu «amigo especial» Fábio Caçador. O público votou na aplicação em quem queriam «salvar» e Fábio foi o concorrente que ficou em risco.

Nas imagens reveladas no programa do «Última Hora» desta segunda-feira, dia 15 de abril, o Fábio Caçador reagiu à escolha de Catarina Sampaio no confessionário: «Embora esperasse que isto pudesse acontecer, não estava a acreditar que ela tinha dito aquilo. Estava e estou num processo de processar isto tudo», afirmou.