David Mauríco revela sobre relação com Fábio Caçador: «Não quero de todo fazer “competição” com ele»

David Maurício tem estado bastante presente nas redes sociais após saída do Big Brother 2024. Já criou "X" e agora estreou-se a fazer lives. O jovem tinha prometido fazer uma num horário, mas mudou, para não fazer concorrência ao ex-colega Fábio Caçador: «Pessoal, irei mudar a hora da live. O Fábio já tinha uma marcada para as 21 e não quero de todo fazer “competição” com ele. Assim sendo ou será mais cedo ou quando acabar a dele, ainda estou a averiguar Beijinhos e abraços a todos».

Sobre a estreia: «Pessoal primeira vez que fiz live, estou a aprender ahah peço desculpa se dececionei, a próxima será melhor de certeza! Obrigado pelo apoio vocês são maravilhosos», escreveu o jovem de Alverca do Ribatejo.

Em resposta à afirmação, os fãs mostraram-se contentes com o resultado final: «estiveste ótimo»; «nunca desiludes» e «conseguiste fazer uma live sem falar mal de ninguém», são alguns dos comentários que podem ser lidos na publicação de David Maurício.