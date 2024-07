Fábio Caçador contesta vitória de Inês Morais: «Expôs demasiada coisa negativa»

Fábio Caçador, o agente imobiliário de Safara que conquistou o coração dos portugueses e o terceiro lugar na mais recente edição do Big Brother, esteve presente no Dois às 10. À conversa com Cláudio Ramos, o ex-concorrente recordou a passagem pelo reality show e esclareceu alguns comentários feitos sobre a vitória de Inês Morais: «Para mim a justa vencedora teria sido a Daniela...a Inês expôs muita coisa má cá para fora».

Durante conversa, Fábio Caçador partilhou ainda as suas origens, levando-nos aos lugares que marcaram sua infância em Safara, no Alentejo. O seu pai, José, expressou, pela primeira vez, orgulho do filho pela prestação no programa. Momento esse que levou o terceiro classificado a emocionar-se. Cláudio Ramos não deixou passar em branco uma das questões mais aguardadas ao ex-concorrente: «Como está a relação com a Catarina Sampaio?». Fábio revelou que se mantêm amigos e nada mais.