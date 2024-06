Fábio Caçador reage a atitudes de Inês Morais: «As ofensas têm sido sistemáticas»

No Big Brother, a casa viveu uma cadeira quente intensa, depois da última gala com Cláudio Ramos. Fábio Caçador reage a algumas atitudes de Inês Morais, que o estão a deixar no limite. «Custa-me», admitiu Fábio, que diz que «as ofensas têm sido sistemáticas»: «Há coisas que magoam, não é fácil dizer que sim e que não se passou nada.» Inês defendeu-se perante todos, explicando que já lhe pediu desculpa, mas que agiu de acordo com o que sentia no momento, em que estava muito enervada. Veja tudo:

Inês Morais também foi tema de discussão para Daniela Ventura. Debateram sobre as atitudes e postura que Inês Morais tem com os colegas, nomeadamente, a sua maneira «má» de se expressar. Daniela Ventura criticou a postura de Inês, comentando ainda: «Há certas coisas que ela faz que é de rufia, eu não gosto (…) há muitas coisas que tu fazes que me faz lembrar as meninas más da escola».

Carolina Nunes frisou que não concorda com a opinião de Daniela Ventura e garante que Inês Morais é uma pessoa verdadeira e «transparente como a água»: «Não sinto a Inês a rebaixar, sinto que é a opinião dela», clarificou. Quem se mostrou chocada com a opinião da concorrente foi Daniela Ventura.

No meio do bate-boca, Inês Morais e Daniela Ventura entraram em bate-boca aceso. Inês atirou: «Há coisas que queres dizer e não dizes, porque tens medo de seres cancelada». Daniela ripostou: «Para mim esse tipo de coisas é da pior baixaria que há (…) agora tens uma Santa protetora que é a Carolina».