Impressionante! Depois de participar em programa da TVI, esta cara conhecida perdeu 25kg em menos de um ano
- Big Brother
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A cara conhecida revelou os métodos que usou para perder 25kg em menos de um ano.
Fábio Daniel ficou apenas algumas horas no Secret Story 9, mas a sua história continuou a marcar o público. Na passada terça-feira, dia 11 de agosto, o ex-concorrente partilhou fotografias que mostram a transformação física pela qual passou nos últimos meses.
Na legenda, atualizou os seguidores sobre a evolução do peso perdido:
«Da última vez que falei disto por aqui, eram 17 kg. Entretanto, já passaram os 25.»
Fábio explicou que a fase de emagrecimento está a dar lugar à consolidação dos resultados:
«Agora quero consolidar e manter isto sem passar a vida a sentir que estou "em dieta".»
Sobre o método, foi direto:
«O que funcionou comigo foi bastante pouco glamoroso: proteína - muita, treino, acompanhamento profissional, descanso e pequenas escolhas que consigo repetir.»
A publicação trouxe também um momento de introspeção, com o ex-concorrente a questionar-se sobre as razões que o levaram a entrar no programa:
«Em setembro, quando entrei no Secret Story, estava no maior peso que alguma vez tinha tido e numa fase em que me sentia muito pouco seguro comigo. Hoje pergunto-me se foi coincidência ter escolhido precisamente aí entrar num programa de televisão.»
E acrescentou:
«Se estava a procurar nos outros uma validação que eu próprio não me estava a dar.»
Por fim, deixou uma mensagem de autoaceitação:
«Hoje olho para estas fotografias e reconheço-me outra vez. Sinto-me mais seguro. Mais confortável. Mais eu. Agora vem a parte menos fotogénica: manter.»
Veja aqui a publicação: