Impressionante! Depois de participar em programa da TVI, esta cara conhecida perdeu 25kg em menos de um ano

Fábio Daniel ficou apenas algumas horas no Secret Story 9, mas a sua história continuou a marcar o público. Na passada terça-feira, dia 11 de agosto, o ex-concorrente partilhou fotografias que mostram a transformação física pela qual passou nos últimos meses.

Na legenda, atualizou os seguidores sobre a evolução do peso perdido:

«Da última vez que falei disto por aqui, eram 17 kg. Entretanto, já passaram os 25.»

Fábio explicou que a fase de emagrecimento está a dar lugar à consolidação dos resultados:

«Agora quero consolidar e manter isto sem passar a vida a sentir que estou "em dieta".»

Sobre o método, foi direto:

«O que funcionou comigo foi bastante pouco glamoroso: proteína - muita, treino, acompanhamento profissional, descanso e pequenas escolhas que consigo repetir.»

A publicação trouxe também um momento de introspeção, com o ex-concorrente a questionar-se sobre as razões que o levaram a entrar no programa:

«Em setembro, quando entrei no Secret Story, estava no maior peso que alguma vez tinha tido e numa fase em que me sentia muito pouco seguro comigo. Hoje pergunto-me se foi coincidência ter escolhido precisamente aí entrar num programa de televisão.»

E acrescentou:

«Se estava a procurar nos outros uma validação que eu próprio não me estava a dar.»

Por fim, deixou uma mensagem de autoaceitação:

«Hoje olho para estas fotografias e reconheço-me outra vez. Sinto-me mais seguro. Mais confortável. Mais eu. Agora vem a parte menos fotogénica: manter.»