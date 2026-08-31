Este ex-concorrente comprou casa própria e mostrou tudo. Veja o interior do novo lar

Fábio Faísca tem motivos de sobra para celebrar. O ex-concorrente surpreendeu os seguidores ao revelar a sua mais recente conquista: uma casa nova. Na passada sexta-feira, dia 28 de agosto, partilhou nas redes sociais várias fotografias do interior do seu novo lar.

Na legenda do carrossel de imagens, o jovem deixou uma mensagem simples, mas cheia de significado, refletindo sobre o percurso que o levou até este momento:

«Último objetivo de 2026 concluído: casa nova! Uma dose de loucura, uma dose de responsabilidade e uma boa dose de trabalho, esta é a minha receita para conseguir realizar os meus objetivos deste ano. Sejam felizes», escreveu.