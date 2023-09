Fábio Gonçalves confessa: «Fiquei triste, fiquei um bocado frustrado»

Noite de festa na casa do Big Brother... com visita especial! Veja as fotografias inéditas dos concorrentes

Fábio Gonçalves, segundo concorrente a ser expulso do Big Brother 2023, esteve no «Goucha» onde abriu o seu coração e fez o balanço da experiência vivida na casa mais vigiada do país.

Manuel Luís Goucha questiona se o ex-concorrente chorou com a sua saída, ao que Fábio Gonçalves responde: «Não chorei, mas fiquei triste, fiquei um bocado frustrado».

Mais tarde na entrevista, o ex-concorrente chega a assumir «Não era eu que devia ter saído» e revela que não só ele próprio mas as pessoas que acompanharam o seu percurso na casa consideram que não foi justo.

Recordamos que Fábio Gonçalves esteve envolvido numa espécie de «Triângulo Amoroso» com Jéssica e Francisco Vale, ao falar sobre os colegas e os sentimentos de ambos assume «Ele pode estar a confundir as coisas, mas pode ser jogo, pode ser ratice do Vale».

«O que fica desta experiência são momentos felizes na minha memória, pessoas que estou Moutinho para conhecer ainda melhor, como a Jéssica», confessa Fábio Gonçalves.

Veja aqui o vídeo da entrevista.