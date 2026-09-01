Lembra-se dele no Big Brother? É considerado o homem mais bonito de Portugal e estas imagens comprovam-no

Fábio Gonçalves tornou-se conhecido do grande público em 2023, quando entrou na casa mais vigiada do País para participar no Big Brother. Na altura, tinha 27 anos, é natural do Porto e apresentava-se como modelo e barbeiro, contando já com várias parcerias com marcas de roupa.

Desde a sua entrada, a aparência do concorrente não passou despercebida. Fábio assumia-se como um homem vaidoso, preocupado com a alimentação e apaixonado pelo ginásio e pela moda. Aliás, na apresentação oficial, era descrito como alguém que «não consegue estar mal vestido».

Durante a passagem pelo programa, o modelo acabou também envolvido numa das histórias que mais deram que falar naquela edição. Fábio aproximou-se de Jéssica Galhofas, numa altura em que esta mantinha uma forte ligação com Francisco Vale, dando origem a um triângulo amoroso dentro da casa. Ainda se recorda desta polémica?

A estadia de Fábio no Big Brother 2023 acabou por ser curta. O concorrente foi expulso na segunda gala, a 24 de setembro, com 63% dos votos do público. Depois de abandonar o programa, assumiu que acreditava que a aproximação a Jéssica e a Francisco Vale tinha acabado por prejudicá-lo no jogo.

Mas a experiência nos reality shows da TVI estava longe de terminar.

Em janeiro de 2024, Fábio Gonçalves voltou a entrar na casa, desta vez para participar no Big Brother – Desafio Final. Aos 28 anos, regressou com a promessa de ter uma participação diferente e de não voltar a sair tão cedo.

Contudo, também nesta edição a aventura terminou rapidamente. Fábio acabou por ser expulso a 14 de janeiro, depois de ter sido apontado por alguns comentadores e concorrentes como uma presença pouco interventiva no jogo. Após a saída, explicou que tinha optado por não apostar novamente num “jogo de casal”, precisamente por considerar que essa estratégia o tinha prejudicado na edição anterior.

Veja também o que Fábio andou a fazer entre os dois reality shows em que participou.

Fora dos reality shows, Fábio continua ligado ao universo da moda, da imagem e do lifestyle. O seu percurso como modelo e a aposta constante numa imagem cuidada fazem com que continue a chamar a atenção nas redes sociais.

E se há algo que ficou evidente desde a sua primeira passagem pelo Big Brother é que Fábio Gonçalves não passou despercebido pela casa mais vigiada do País, muito menos fora dela.