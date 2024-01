EXCLUSIVO: Após expulsão, Fábio Gonçalves reage à entrada de Francisco Monteiro: «É muito calculista, muito observador…»

O lado mais sensual do moreno mais cobiçado do Big Brother! Veja as fotos escaldantes de Fábio Gonçalves

Fábio Gonçalves foi o segundo expulso do Big Brother – Desafio Final, na noite deste domingo, 14 de janeiro. O concorrente ficou em risco de sair depois de ter sido apontado como “planta” por Teresa Silva e António Bravo.

Em declarações exclusivas ao Digital da TVI, o ex-concorrente foi questionado: «Será que o jogo de casal teria funcionado melhor?»

Fábio Gonçalves não discordou, mas explicou os motivos para não ter adotado essa estratégia: «Já me vieram dizer que sim, mas eu não queria entrar com esse jogo, para não me pôr nessa posição novamente, porque sei que na edição passada isso me tramou».

«Decidi opinar mais, tentar ser mais participativo. Acho que tive essa atitude. Consegui ter mais expressão no jogo, mas não foi suficiente e estou cá fora novamente», acrescentou.

Para além da dupla expulsão, a gala passada ficou marcada pela entrada inesperada de Francisco Monteiro no Desafio Final. Após a expulsão, Fábio Gonçalves confessou que gosta muito do colega e confessou que gostava de ter tido a oportunidade de conviver com ele mais uns dias dentro da casa.

«Dou-me super bem com o Monteiro, gosto muito dele. Ia dar-me força, dar-me conselhos, como deu na primeira gala,» explicou.

«Ele é muito calculista, muito observador. E, sem dúvida, que vindo lá de fora, ia dar-me boas dicas», rematou.

