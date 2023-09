Implacável! Fábio Gonçalves sobre Jéssica e Francisco Vale: «Um romance que não existe!»

O lado mais sensual do moreno mais cobiçado do Big Brother! Veja as fotos escaldantes de Fábio Gonçalves

Fábio Gonçalves doi expulso do Big Brother na gala do passado domingo, 24 de setembro. Esta quinta-feira, o ex-concorrente esteve no Goucha, onde fez um balanço do seu jogo e falou sobre o suposto triângulo amoroso que se criou na casa entre o próprio, Jéssica Galhofas e Francisco Vale. Fábio acredita que esse terá sido o grande motivo para a sua expulsão, mas garante que «é um romance que não existe».

Segundo Fábio, a relação de Jéssica e Vale não passará de uma amizade e acredita que o concorrente pode estar a confundir as coisas, uma vez que, na sua opinião, Jéssica nãoo mostra qualquer amoroso por Vale.

Veja os vídeos para estar a par de tudo.