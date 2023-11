«Assombração» de Francisco Vale e Jéssica? Fábio Gonçalves reage: «Posso reaparecer na vida deles...». Veja aqui!

A vida de Fábio Gonçalves, após o Big Brother! Veja o que é feito do ex-concorrente

EXCLUSIVO: Fábio Gonçalves «assombra» Francisco Vale e Jéssica? Veja a reação do ex-concorrente!

Esta semana, a relação de Jéssica Galhofas e Francisco Vale esteve ‘tremida’. Durante várias conversas, surgiu o nome de Fábio Gonçalves, depois de Francisco Vale demonstrar ciúmes por Jéssica continuar a utilizar a pulsei do ex-concorrente.

«Um concorrente que saiu, mas parece que nunca saiu (…) Nunca me consegui escapar disso. O que é que eu fiz para estar ligado a essa pessoa em todo o meu trajeto cá?», desabafou Francisco Vale numa das conversas com a companheira.

«Eu desisti de ti, eu sentia que se ele ficasse não valia a pena. É que houve um beijinho e vocês ficaram ainda mais próximos», recordou ainda.

Durante a gala deste domingo, 27 de novembro, Jéssica e Vale foram confrontados no confessionário com imagens relativas aos desentendimentos durante a semana e à «assombração» de Fábio Gonçalves na relação dos dois.

No final da gala, Fábio Gonçalves reagiu: «Na cabeça do Vale sou um fantasma…», começou por dizer.

O ex-concorrente admite compreender os receios de Francisco Vale: «Na semana em que eu estive estive a conviver com ele não se via o Vale… Ele estava muito em baixo, devido à minha relação com a Jéssica e acho que isso o asombrou até agora».

«Ele vê isto a chegar ao final e sente que ao sair, eu posso reaparecer na vida deles», acrescentou.

Fábio Gonçalves revelou que não sabia que Vale e Jéssica já se tinham beijado, enquanto ainda estava dentro da casa: «Não fazia a mínima ideia, fui apanhado de surpresa», explicou.

Veja os vídeos!