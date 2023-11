Exclusivo Digital! Fábio comenta relação de Jéssica e Vale: «Sempre que vejo a Jéssica ou o Vale estão sempre ao lado um do outro»

No passado sábado, dia 4 de novembro, Fábio Gonçalves, Catarina Esparteiro, Ossman Idrisse e Rogério Parrot estiveram em direto na página de Instagram da TVI e comentaram os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do país.

Em conversa, Rogério Parrot acabou por ser questionado acerca da sua proximidade e de Márcia, enquanto este ainda estava na casa. O ex-concorrente admitiu que o que os uniu sempre foi a «química da amizade», afirmando nunca ter havido mais do que isso.

Fábio Gonçalves acabou por dar a sua opinião, remetendo à sua experiência na casa. «A quem vê pode parecer mais do que aquilo, mas não é». A repórter digital, Joana Lopes, questionou o ex-concorrente se foi isso que aconteceu na casa entre si e a Jéssica. Em risos, Fábio Gonçalves afirmou que sim: «Foi basicamente a mesma coisa. Tive uma boa relação com ela».

Sobre a atual relação entre Jéssica e Francisco Vale, Fábio deixou o seu parecer: «Acho mal, devido ao jogo, eles estarem em casal», começou por dizer. «Eu sempre que vejo a Jéssica ou sempre que vejo o Vale estão sempre ao lado um do outro», acrescentado, acabando por apontar a falta de individualidade dos jogadores. «Eles não se deviam agarrar tanto, mas sim separarem-se, jogarem mais com as outras pessoas, divertirem-se e não estarem sempre os dois juntos. Acho que isso é muito mau para o jogo deles», rematou Fábio.