Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

17:29
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

11:47
Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Acompanhe ao minuto

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Fábio Paim junto do filho de Cristiano Ronaldo

Fábio Paim surge junto de Cristianinho, o filho de Cristiano Ronaldo. Os fãs estão em êxtase e ninguém escondeu o entusiasmo.

Fábio Paim, ex concorrente do Big Brother Verão, fez uma publicação no Instagram onde surge junto de Cristianinho, filho do seu ex colega de equipa, Cristiano Ronaldo. 

Na descrição da fotografia, o ex futebolista disse: «Continua a crescer e continua com a tua humildade.». Esta imagem está a dar que falar, pois Fábio Paim e Cristiano Ronaldo foram colegas de equipa no Sporting Clube de Portugal. A reviravolta que Fábio viveu no mundo desportivo já foi abordada pelo próprio ao longo do seu percurso no Big Brother Verão. 

Agora, fora dos relvados, o ex concorrente do reality show da TVI teve o privilégio de se cruzar com uma lenda das camadas jovens do futebol. Esta imagem acarreta um valor sentimental pela proximidade que Fábio Paim já teve com Cristiano Ronaldo, quando os dois eram jovens e viviam o sonho do futebol, ainda no início de carreira.

Veja a publicação.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fabio Paim (@paim_77)

Temas: Fábio Paim Cristianinho Cristiano Ronaldo

