Sem tabus: Fábio Paim revela pormenores dos filmes pornográficos que fez. E até quanto lhe pagaram

Fábio Paim foi o último concorrente expulso do Big Brother Verão na gala do passado domingo. Esta segunda-feira, o ex-concorrente marcou presença no programa 'Dois às 10' da TVI e falou sobre o seu percurso na casa mais vigiada do País.

Para além disso, Fábio revelou também alguns detalhes do trabalho que fez na indústria pornográfica - foi ator em dois filmes para adultos - contanto inclusive quanto ganhou por esse trabalho.

«Eu não queria fazer», começou por referir o ex-futebolista, contando depois o valor surpreendente que ganhou e ainda ganha: «São 80 euros por visualização, recebo sempre (que alguém vir). É a dividir por três», ele e as duas atrizes que contracenaram com ele.

O ex-concorrente falou depois de como se sentiu ao gravar aquele tipo de conteúdo mais íntimo: «Eu estava bem», afirmou, contando também o ambiente que se vive nas gravações: «Estão muitas pessoas a filmar, o 'camera man' e mais umas cinco pessoas. Foi para aí uma hora», revelou.