Era uma promessa do futebol, tinha milhões, mas perdeu tudo. A história marcante de Fábio Paim

Fábio Paim tinha tudo. Talento para o futebol, dinheiro e reconhecimento, mas deixou tudo a perder devido a más escolhas. O concorrente do Big Brother apresentou a sua Curva da Vida na gala deste domingo, dia 3 de agosto, do Big brother Verão.

Fábio Paim começou por contar que teve uma infância «boa e bonita», apesar das dificuldades. «Com três/quatro anos comecei a dar os primeiros pontapés com meias que enrolava numa bola. (…) O meu pai deixou-me quando eu era muito novo. A minha mãe e o meu tio foram as pessoas que me criaram e deram todo o amor», desvendou.

Um torneio mudou-lhe a vida e aos sete anos entrou no Sporting. Virou uma estrela com ofertas de grades quantias de dinheiro. Os problemas vieram logo a seguir. «Começaram a aparecer familiares, o meu próprio pai (…) pedidos para pagar rendas e emprestar dinheiro (…) Não quero meter a culpa no Sporting, mas deixou-me com uma pistola nas mãos», declarou.

Quando conheceu o mundo da noite, tudo piorou e a carreira de futebolista «foi por água abaixo». «Decidi que os amigos eram mais importantes, a festa, a noite e os copos. Um dia não me apresento mais no Chelsea, foi o fim (…) Os amigos dos copos fizeram-me a cabeça e deixei de jogar», disse ainda.

«O dinheiro que tinha gastei em droga e na noite», relatou ainda.

Quando ficou sem nada, restou-lhe os mais próximos, nomeadamente a mãe. «Tenho de pedir desculpa à minha mãe», declarou.

Fábio envolveu-se no mundo dos vícios e da droga. Os filhos assistiram ao momento em que foi detido. «Eu tinha tudo, deram-me as oportunidades todas. Para sustentar a vida que eu tinha de vícios, comecei a vender droga. Sou detido. Entram por minha casa com os meus filhos a verem o pai algemado (…) Fui preso, pensei que seria o meu fim, mas foi o ponto de viragem.»

No final, Fábio Paim mostrou-se esperançoso no futuro. «Estou à procura do meu caminho, estou muito orgulhoso por não ter posto um fim à minha vida. Vou continuar a minha batalha», finalizou.

