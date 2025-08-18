Surpresa no gráfico. Este foi o concorrente expulso da gala

Está decidido. Fábio Paim abandonou esta noite a casa mais vigiada do País por decisão dos espectadores. Afonso leitão foi o primeiro salvo. Em segundo lugar, Kina ficou livre da expulsão. O frente a frente, aconteceu entre Fábio Paim e Viriato Quintela.

O antigo futebolista mostrou-se tranquilo na hora de deixar o Big Brother Verão.

Um fim de namoro em direto? Este foi o ponto alto da gala

«Nós ainda somos uma relação». Foi com esta frase que Daniela Santos deixou claro que mantinha uma relação com Afonso Leitão. Contudo, esta parece ter chegado ao fim e em direto na gala do Big Brother. A bailarina regressou esta noite à casa mais vigiada do País e teve uma atitude polémica.Além de não ter cumprimentado Afonso, também lhe deu a frase: «Quem tudo quer, tudo perde».

Veja o vídeo do momento.

Recorde-se que Afonso Leitão mantém também uma história com Catarina Miranda dentro da casa. Catarina não esconde que está apaixonada por Afonso e o ex-paraquedista já cedeu aos beijos da concorrente. Para além disso, Jéssica, ex-namorada de Afonso, está também na casa mais vigiada do País a assistir a tudo.

