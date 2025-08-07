O que liga Fábio Paim à história insólita do sequestro de José Cid

Fábio Paim tem uma história insólita que o liga ao sequestro de José Cid. Recorde-se que o famoso cantor foi sequestrado em 2010, no Estoril, tendo vivido um «autentico terror» com os assaltantes.

Agora, no Big Brother Verão, o antigo futebolista veio revelar detalhes que o ligam a esta história insólita. Fábio Paim revelou que chegou a estar preso com um dos sequestradores de José Cid e que este «apanhou 7 ou 8 anos».

«Quando eu estive preso, você ouviu dizer do sequestro do José Cid? Não ouviu dizer que ele foi sequestrado na saída do casino? Estoril… Eu estive preso com a pessoa que fez isso. Apanhou 7 ou 8 anos”, desvendou.

Na altura, os assaltantes coagiram José Cid com uma rama e roubaram-lhe uma elevada quantia de dinheiro.

LEIA TAMBÉM: Afinal, Daniela Santos e Afonso tiveram mais do que se pensava. Bernardina expõe pormenores íntimos