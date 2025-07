Em lágrimas, Fábio Paim recebe sanção por comportamento inaceitável! Veja as imagens

Fábio Paim foi sancionado no Big Brother Verão, após um confronto tenso com Luíza Abreu, que deixou a casa em choque. Durante o Especial emitido esta noite, dia 17 de julho de 2025, o Big Brother tomou uma posição firme e castigou o ex-futebolista por comportamentos e linguagem considerados inaceitáveis num programa de televisão. A decisão não deixou margem para dúvidas: Fábio Paim está automaticamente nomeado para a próxima semana, ficando assim em risco de abandonar a competição.

Visivelmente abalado pelas imagens e por todas as reações, o concorrente não conteve as lágrimas ao ouvir a sentença. Recorde-se que o desentendimento com Luíza Abreu foi marcado por insultos, gritos e uma escalada de tensão que ultrapassou os limites do que é permitido dentro da casa mais vigiada do país.

O Big Brother volta a mostrar que não tolera excessos e que as regras existem para serem cumpridas.

Veja o momento aqui: