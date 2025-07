Segredo revelado: O que une Luíza Abreu a Fábio Paim

O Big Brother Verão foi palco de uma das discussões mais intensas desta edição, com Luíza Abreu e Fábio Paim a protagonizarem um confronto que acabou por ser revelador. Tudo começou com um comentário infeliz de Fábio durante uma dinâmica em que Paim tinha de pontuar mergulhos, ao referir-se a um passo técnico de ballet que Luíza fez com a expressão “abrir as pernas”.

Ofendida com o tom e a escolha das palavras, Luíza não hesitou em confrontar Fábio diretamente. A discussão escalou de forma rápida, com Fábio a justificar-se dizendo que desconhecia que se tratava de um movimento de ballet e que não teve intenção de insultar. Ainda assim, assumiu o erro e pediu desculpa, frisando que Luíza “já vem com sete pedras na mão”.

O momento tornou-se ainda mais tenso quando Fábio atirou: “Comigo tens de baixar a bola”, o que levou Maria Botelho Moniz a questionar se haveria algo por resolver entre os dois, vindo já de fora da casa.

E a resposta não tardou. Luíza Abreu quis esclarecer de imediato e revelou que conhece Fábio Paim há mais de 15 anos, embora não mantenham contacto há muito tempo. Segundo a concorrente, Fábio é primo do pai das suas sobrinhas, ou seja, partilham uma ligação familiar indireta através de Yannick Djaló, ex-marido de Luciana Abreu.

“O Fábio jantou à mesa connosco. A minha mãe ouviu o que ele me disse e acho vergonhoso”, afirmou Luíza, visivelmente emocionada. “Estou aqui fechada há mais tempo do que ele e nunca o insultei desta forma.”

Fábio, por sua vez, admitiu que se tratou de um acumular de situações dentro da casa e reconheceu que perdeu o controlo.