Foi preso e fez filmes pornográficos. Mãe de Fábio Paim fala do passado do filho

Sandra Malheiro, mãe de Fábio Paim, esteve no programa “Dois às 10”, da TVI, à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, onde abordou temas delicados sobre a vida do filho, incluindo a sua participação em filmes pornográficos e o período em que esteve preso devido a um processo relacionado com tráfico de drogas.

Durante a entrevista, Cristina Ferreira perguntou «Com que espírito se visita um filho na prisão?» e Sandra respondeu: «Com muita tristeza… mas é assunto que já está arrumado. Ele pagou pelo erro que fez».

A conversa, que começou centrada no passado judicial de Fábio Paim, acabou por evoluir para a sua vida atual e para a decisão de integrar a indústria pornográfica.

Em tom descontraído, Cláudio Ramos fez uma referência ao trabalho de Fábio Paim na indústria pornográfica, levando Sandra Malheiro a reagir: «Vou ser honesta, não achei bem, mas como deve calcular, o Fábio tem 37 anos. Ele ouve a minha opinião, mas era aquilo que ele queria. Disse-me que era mais uma maneira de ganhar dinheiro». Apesar de não concordar com a escolha, a mãe afirmou não ter ficado chateada: «O Fábio é assim, é um trabalho como outro qualquer».