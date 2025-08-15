Foi preso e fez filmes pornográficos. Mãe de Fábio Paim fala do passado do filho

Ao Minuto

22:09
Catarina Miranda e Jéssica voltam a entrar em conflito por causa de Afonso Leitão - Big Brother
03:50

Catarina Miranda e Jéssica voltam a entrar em conflito por causa de Afonso Leitão

22:03
Big Brother deixa alerta aos concorrentes após ato polémico de Catarina Miranda: «Da próxima vez...» - Big Brother
01:29

Big Brother deixa alerta aos concorrentes após ato polémico de Catarina Miranda: «Da próxima vez...»

22:01
Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão - Big Brother
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

21:34
Catarina Miranda no alvo de Kina: «Ela é uma obsessiva-compulsiva» - Big Brother
05:57

Catarina Miranda no alvo de Kina: «Ela é uma obsessiva-compulsiva»

19:52
Catarina Miranda deixa recado enigmático: «Não é ciúmes, só estou cansada» - Big Brother
05:13

Catarina Miranda deixa recado enigmático: «Não é ciúmes, só estou cansada»

19:45
Jéssica Vieira lança aviso: «Na hora certa vocês vão ver como a banda toca» - Big Brother
05:13

Jéssica Vieira lança aviso: «Na hora certa vocês vão ver como a banda toca»

19:38
Inédito! Adriano Silva Martins faz comunicado inesperado sobre episódio dentro da casa - Big Brother
00:41

Inédito! Adriano Silva Martins faz comunicado inesperado sobre episódio dentro da casa

19:37
O banho de Bruna que deu que falar... e não foi só pela água - Big Brother
03:08

O banho de Bruna que deu que falar... e não foi só pela água

19:04
O temido castigo do tubarão já tem novas “presas”. Conheça as vítimas da semana - Big Brother
04:35

O temido castigo do tubarão já tem novas “presas”. Conheça as vítimas da semana

18:54
«Isto doeu-lhe muito»: Marta Gil comenta reação de concorrente - Big Brother
02:51

«Isto doeu-lhe muito»: Marta Gil comenta reação de concorrente

18:49
Polémico! Ana Duarte destrói Catarina Miranda: «Ninguém te suporta» - Big Brother
05:33

Polémico! Ana Duarte destrói Catarina Miranda: «Ninguém te suporta»

18:40
Kina expõe a estratégia de Miranda: «Aqui todos somos alvos da Catarina» - Big Brother
04:16

Kina expõe a estratégia de Miranda: «Aqui todos somos alvos da Catarina»

18:33
Kina fala sobre o comportamento contraditório de Miranda: «Um dia trata-me mal, no outro trata bem » - Big Brother
02:35

Kina fala sobre o comportamento contraditório de Miranda: «Um dia trata-me mal, no outro trata bem »

18:19
«És um invejoso»: Catarina Miranda dispara contra Viriato Quintela - Big Brother
04:35

«És um invejoso»: Catarina Miranda dispara contra Viriato Quintela

18:12
Daniela Santos deixa farpa sobre ataques a Kina: «Agora já não faz tanta confusão ver dois miúdos a atacar (…)» - Big Brother
04:11

Daniela Santos deixa farpa sobre ataques a Kina: «Agora já não faz tanta confusão ver dois miúdos a atacar (…)»

18:06
Daniela Santos critica Afonso Leitão em direto e deixa frase que está a dar que falar: «Ele devia ter posto um travão» - Big Brother
03:54

Daniela Santos critica Afonso Leitão em direto e deixa frase que está a dar que falar: «Ele devia ter posto um travão»

18:02
Última Hora! Daniela Santos abre o coração e fala sobre Afonso Leitão - Big Brother
06:38

Última Hora! Daniela Santos abre o coração e fala sobre Afonso Leitão

17:51
«Eu não queria prejudicar ainda mais alguém que eu gostava»: o dilema emocional de Daniela Santos com Afonso Leitão - Big Brother
02:26

«Eu não queria prejudicar ainda mais alguém que eu gostava»: o dilema emocional de Daniela Santos com Afonso Leitão

17:46
O que Daniela Santos sentiu ao sair do Big Brother Verão? A resposta vai surpreender - Big Brother
04:13

O que Daniela Santos sentiu ao sair do Big Brother Verão? A resposta vai surpreender

17:39
Bruna sente-se desrespeitada e confronta colegas: «Não tiveram respeito por mim» - Big Brother
01:12

Bruna sente-se desrespeitada e confronta colegas: «Não tiveram respeito por mim»

17:25
Bruna prevê conflito e avisa Kina: «Vão cair em peso em ti» - Big Brother
06:17

Bruna prevê conflito e avisa Kina: «Vão cair em peso em ti»

17:17
Sozinha e indignada, Kina vira-se para as câmaras e revela tudo - Big Brother
05:01

Sozinha e indignada, Kina vira-se para as câmaras e revela tudo

17:06
Cheirinho a bolo no ar! Veja a receita que Kina e Ana Duarte estiveram a preparar - Big Brother
09:10

Cheirinho a bolo no ar! Veja a receita que Kina e Ana Duarte estiveram a preparar

16:31
A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia - Big Brother
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

16:04
Catarina Miranda apanhada pelo Big a tentar códigos para abrir a caixa do passaporte para a final - Big Brother
01:45

Catarina Miranda apanhada pelo Big a tentar códigos para abrir a caixa do passaporte para a final

Foi preso e fez filmes pornográficos. Mãe de Fábio Paim fala do passado do filho

  • Big Brother
  • Hoje às 17:00
Foi preso e fez filmes pornográficos. Mãe de Fábio Paim fala do passado do filho - Big Brother
Fábio Paim e Mãe

Sandra Malheiro, mãe de Fábio Paim, esteve no “Dois às 10” para recordar o período em que visitava o filho na prisão e reagir à recente participação do ex-futebolista em filmes pornográficos.

Sandra Malheiro, mãe de Fábio Paim, esteve no programa “Dois às 10”, da TVI, à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, onde abordou temas delicados sobre a vida do filho, incluindo a sua participação em filmes pornográficos e o período em que esteve preso devido a um processo relacionado com tráfico de drogas.

Durante a entrevista, Cristina Ferreira perguntou «Com que espírito se visita um filho na prisão?» e Sandra respondeu: «Com muita tristeza… mas é assunto que já está arrumado. Ele pagou pelo erro que fez»

A conversa, que começou centrada no passado judicial de Fábio Paim, acabou por evoluir para a sua vida atual e para a decisão de integrar a indústria pornográfica.

Em tom descontraído, Cláudio Ramos fez uma referência ao trabalho de Fábio Paim na indústria pornográfica, levando Sandra Malheiro a reagir: «Vou ser honesta, não achei bem, mas como deve calcular, o Fábio tem 37 anos. Ele ouve a minha opinião, mas era aquilo que ele queria. Disse-me que era mais uma maneira de ganhar dinheiro». Apesar de não concordar com a escolha, a mãe afirmou não ter ficado chateada: «O Fábio é assim, é um trabalho como outro qualquer».

