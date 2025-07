Era melhor futebolista do que o Cristiano Ronaldo e foi amigo dele. Agora chega ao Big Brother Verão

Fábio Paim antigo jogador de futebol é o novo concorrente do Big Brother Verão. É uma das surpresas que está a agitar a gala deste domingo, apresentada por Maria Botelho Moniz.

Talvez muitos não se lembrem, mas Fábio Paim, de 36 anos, foi uma grande promessa do Mundo do futebol. Foi uma das grandes estrelas da formação do Sporting, onde foi colega e amigo de Cristiano Ronaldo. Mas a vida deu muitas voltas e Fábio Paim perdeu-se pelo caminho, ao contrário do madeirense. Paim e Ronaldo foram amigos e ate passaram férias juntos no Brasil.

Quando tinha 18 anos, Cristiano Ronaldo deu declarações a dizer que Fábio Paim era melhor do que ele, mas a carreira de Paim não seguiu o mesmo rumo do Capitão da Seleção Nacional.

Em 2023, Fábio paim relatou esta história ao Jornal The Sun. «Eu era muito especial. Tenho de ser humilde, mas esta é a verdade. Infelizmente naquela época não existia Instagram nem Facebook, não se registava as coisas como se faz hoje em dia, mas acredito honestamente que até hoje não surgiu outro como eu, com a qualidade que eu tinha», referiu, citado pelo Mais Futebol.

«O Cristiano, com todo o seu esforço e trabalho, chegou ao nível que chegou e merece. Mas quando eu estava a jogar, se tivesse tido o mesmo nivel de esforço e compromisso, teria sido melhor do que ele. Falando de técnica pura, fui melhor. Eu era um pequeno Ronaldinho. Mas como posso comprovar, a técnica apenas não nos leva a nenhum lugar. Mas sim, naquela época eu era melhor do que o Cristiano», disse ainda Fábio Paim.

«Se tecnicamente eu podia ter sido o melhor do mundo e podia ter ganhado a Bola de Ouro? Sim, sem dúvida. Infelizmente para mim, nasci com talento. Como ganhava muito dinheiro, tive a ilusão de que não precisava de me esforçar. É impossível uma pessoa como eu ser milionária», frisa o antigo futebolista.

«Lamento algumas das minhas escolhas. Agora estou numa idade diferente e posso ver as coisas de forma mais clara. O talento estava lá, mas a minha mentalidade não estava. A minha cabeça estava nas mulheres, nas festas e em todos as coisas menos o futebol», finaliza.

O perfil do concorrente Fábio Paim

Fábio Paim tem 36 anos, nasceu em Cascais e cresceu no Bairro de Alcoitão. Desde muito novo, a sua vida foi marcada pelo futebol, entrou para a Academia do Sporting com apenas 8 anos e viveu lá até aos 18. A sua infância e juventude foram, assim, vividas com rigor, algum sacrifício e total dedicação ao desporto.

Paim chegou mesmo a ser apontado como uma das maiores promessas do futebol português. A fama chegou cedo, os holofotes também, mas nem tudo correu como esperado. Agora, mais maduro e consciente dos erros do passado, quer abrir um novo capítulo, desta vez, em frente às câmaras.

A estreia no Big Brother Verão é a realização de um sonho antigo. Fábio Paim assume-se como um verdadeiro fã do formato e diz que não hesitou em aceitar o convite, por considerar que esta será uma experiência única e inesquecível, onde pretende divertir-se, entreter os colegas e o público.

O ex jogador de futebol, define-se como uma “loucura sem limite”. Considera que a sua maior qualidade é ser extrovertido e um bom amigo, mas também reconhece que a sua ingenuidade, por vezes, o faz ser alvo de aproveitamento por parte de outras pessoas.

Com uma história de vida com altos e baixos, Fábio Paim promete marcar esta edição. A sua jornada dentro da casa está prestes a começar e, certamente, não passará despercebida.