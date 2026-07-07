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Fábio e Liliana surpreendem com nova viagem a dois. E as paisagens parecem tiradas de um filme

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Fábio e Liliana surpreendem com nova viagem a dois. E as paisagens parecem tiradas de um filme - Big Brother
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O casal surpreendeu tudo e todos com uma nova viagem a dois.

Fábio e Liliana voltaram a fazer as malas rumo a um novo destino de sonho. Desta vez, o casal escolheu a Tanzânia, país da costa oriental de África conhecido pelas paisagens de cortar a respiração e pelas praias paradisíacas do arquipélago de Zanzibar.

Através das redes sociais, o casal já partilhou as primeiras fotografias e vídeos do local onde está hospedado, revelando cenários capazes de fazer inveja a qualquer seguidor.

Recorde-se que esta não é a primeira viagem que Fábio e Liliana fazem a dois. Em janeiro, o casal já tinha rumado a Paris, naquela que foi outra das escapadelas românticas partilhadas com os fãs.

 

Temas: Fábio Pereira Liliana Oliveira

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