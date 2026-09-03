Fábio Pereira de costas voltadas com a família por causa de Liliana? Ex-concorrente revela o que está a acontecer

A relação de Fábio Pereira e Liliana Oliveira foi um dos temas em destaque, esta quinta-feira, 3 de setembro, na rubrica «Conversas de Café», do programa Dois às 10, da TVI.

Nos últimos dias, surgiram rumores de um alegado afastamento entre Fábio Pereira e a irmã, Vanessa, que mantém uma relação com Cláudio Coelho, ex-concorrente da Casa dos Segredos. A especulação ganhou força depois de os dois irmãos terem deixado de se seguir nas redes sociais.

Perante os rumores, começaram a surgir várias teorias nas redes sociais sobre o que poderia estar na origem do alegado desentendimento familiar. Uma das possibilidades apontadas estaria relacionada com Liliana.

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Durante a conversa, Cristina Ferreira revelou que a equipa do programa decidiu contactar diretamente Fábio Pereira para esclarecer a situação.

«Nós ligámos para o Fábio. O Fábio admite que está aí com umas coisinhas com a família, mas disse logo que não era culpa da Liliana», revelou a apresentadora.

Desta forma, Fábio Pereira terá confirmado que existem alguns problemas no seio familiar, mas fez questão de afastar Liliana da origem dos mesmos.

Veja o momento aqui:

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O facto de Fábio Pereira e Vanessa terem deixado de se seguir nas redes sociais acabou por alimentar ainda mais os rumores sobre um eventual corte de relações entre os irmãos. Contudo, até ao momento, não foram revelados publicamente mais detalhes sobre os motivos que estarão na origem do alegado desentendimento.

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