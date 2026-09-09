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Ex-concorrente do Secret Story choca todos com separação polémica: «Não quero mais contacto com ela»

  • Filipa Silva
Ex-concorrente do Secret Story choca todos com separação polémica: «Não quero mais contacto com ela» - Big Brother
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Eram inseparáveis, mas tudo mudou e agora estão de relações cortadas.

Fábio Pereira deixou os seguidores surpreendidos ao revelar que decidiu cortar-relações com alguém de quem era muito próximo. O ex-concorrente da “Casa dos Segredos” recorreu às redes sociais para esclarecer a polémica e explicar o que esteve na origem do afastamento, garantindo que têm circulado “mentiras e suposições” sobre o assunto.

O desentendimento envolve a irmã de Fábio e terá começado há alguns meses. Tudo terá acontecido a 13 de junho, dia do aniversário da irmã. Na altura, a namorada Liliana Oliveira ainda estava dentro da “Casa dos Segredos” e, segundo Fábio, a irmã tomou uma decisão que acabou por gerar tensão.

Ela sem contar, sem dizer nada, convidou a minha ex-namorada de 2024 para estar lá presente no almoço”, contou.

O conflito terá ganho novas proporções durante os preparativos para a festa surpresa de aniversário de Fábio. O jovem explicou que a irmã pretendia organizar uma celebração com vários luxos, algo que não correspondia à sua personalidade nem aos seus desejos.

Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa simples e humilde, não preciso nada disso, não quero nada disso”, afirmou.

Dois dias antes da festa, uma das parcerias previstas acabou por ser cancelada. Fábio e Liliana dirigiram-se ao estabelecimento em questão e, de acordo com o relato do ex-concorrente, descobriram que a irmã teria tentado impedir a colaboração.

ido dizer mil e uma coisas más sobre nós, a pedir para não fazer parceria e até para nem sequer nos vender as coisas”, acusou.

O episódio terá sido determinante para o afastamento entre os dois irmãos. Fábio garante que decidiu seguir em frente e não pretende reatar a relação.

Ela bloqueou-me no Instagram, não fui eu. (…) segui a minha vida, não quero mais contacto com ela”, rematou.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Fábio e Liliana.

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Temas: Fábio Pereira Secret Story Liliana Oliveira Irmã de Fábio

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