Eram mais unidos que nunca! Estes irmãos deram que falar e hoje podem estar de relações cortadas. Nós explicamos porquê

Como nunca o viu: As fotografias da mudança radical de Fábio Pereira que poucos acreditavam ser possível

Fábio Pereira e Vanessa, irmãos, parecem estar a dar que falar nas redes sociais. Os dois deixaram de se seguir no Instagram, um detalhe que não passou despercebido e que está agora a levantar algumas questões.

Recorde-se que, durante a participação de Fábio na Casa dos Segredos, Vanessa foi uma presença assídua nas galas do programa e nunca escondeu o forte apoio que sentia pelo irmão. Ao longo da aventura televisiva, mostrou-se sempre presente e pronta para defendê-lo.

Por isso, o facto de os dois já não se seguirem mutuamente no Instagram está a gerar especulação entre os seguidores. Afinal, o que terá acontecido entre os irmãos?

Até ao momento, nem Fábio nem Vanessa se pronunciaram publicamente sobre o assunto. Resta saber se este afastamento nas redes sociais significa realmente que algo mudou na relação entre ambos ou se existe outra explicação para o inesperado detalhe.

Recorde que... Liliana e Vanessa não começaram da melhor maneira

Liliana e Fábio têm vivido momentos de alta tensão dentro da casa do Secret Story 9. Para além da revelação bombástica do segredo da concorrente, os dois têm discutido porque Fábio parece ter ciúmes de Pedro Jorge. Quem não está a gostar nada desta novela é Vanessa Pereira, a irmã do concorrente, que parece não aprovar a nova 'cunhada'.

Na tarde desta quarta-feira, 8 de outubro, foi partilhado um post nas redes sociais do Secret Story que dava conta de uma intensa cena de ciúmes de Fábio perante a aproximação de Liliana e Pedro Jorge. Sem papas na língua, a irmã de Fábio comentou essa mesma publicação, e não poupou nas críticas a Liliana.

A irmã do nortenho considera que Liliana é que anda a tentar provocar ciúmes a Fábio. «Talvez porque ela própria o está a incendiar contra o Pedro, não? Ainda ontem foi picá-lo, a dizer que o Pedro queria tomar banho com ela… qual a ideia desta miúda afinal? 🤷🏻‍♀️», escreveu Vanessa Pereira, na caixa de comentários.

Pode ver aqui a publicação em questão:

Não vai acreditar: Este ex-concorrente polémico do Secret Story é familiar de Fábio

Fábio é um dos dos concorrentes mais polémicos do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e tem se destacado devido à sua relação com Liliana. Sabe-se agora que o concorrente, de 26 anos, tem também uma ligação muito especial com um ex-concorrente de uma outra edição.

O nortenho é cunhado de Cláudio Coelho, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 6 e do Desafio Final. O profissional de póquer e a irmã de Fábio, Vanessa Pereira, são namorados há alguns anos e até têm um filho em comum.

Em 2023, os dois estiveram no Dois às 10 a falar sobre a gravidez.

Pode ver aqui o vídeo em questão:

Recorde-se que Cláudio Coelho também foi um polémico concorrente de reality show e que acabou mesmo por ser expulso pela Voz depois de lhe faltar ao respeito.