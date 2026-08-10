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Fanny Rodrigues casou? Imagens chocam seguidores e levantam fortes suspeitas

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Fanny Rodrigues casou? Imagens chocam seguidores e levantam fortes suspeitas - Big Brother
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Fanny Rodrigues levantou suspeitas de casamento ao surgir vestida de noiva ao lado do pai.

Fanny Rodrigues deixou os seguidores em alvoroço ao partilhar um vídeo onde surge vestida de noiva. A publicação, acompanhada apenas por três pontos «...», foi suficiente para levantar uma grande questão: será que o casal deu finalmente o nó?

Nos comentários, foram vários os seguidores que começaram desde logo a dar os parabéns e a desejar felicidades ao casal, aumentando ainda mais a expectativa em torno da possível novidade.

Mas foi o comentário de Zé Lopes, apresentador do V+, que mais chamou a atenção. «Oh mana, o tempo que tive de guardar este segredo 😭😭😭😭 aqui para ti, sempre! ❤️», escreveu, dando a entender que sabia daquilo que Fanny tinha preparado.

Para já, Fanny Rodrigues não confirmou oficialmente que tenha casado com Detchi. No entanto, entre o vestido de noiva, as reações dos seguidores e a mensagem enigmática de Zé Lopes, tudo parece apontar para uma novidade muito especial na vida do casal.

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Temas: Fanny Rodrigues

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