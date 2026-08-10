Fanny Rodrigues casou? Imagens chocam seguidores e levantam fortes suspeitas

Fanny Rodrigues deixou os seguidores em alvoroço ao partilhar um vídeo onde surge vestida de noiva. A publicação, acompanhada apenas por três pontos «...», foi suficiente para levantar uma grande questão: será que o casal deu finalmente o nó?

Nos comentários, foram vários os seguidores que começaram desde logo a dar os parabéns e a desejar felicidades ao casal, aumentando ainda mais a expectativa em torno da possível novidade.

Mas foi o comentário de Zé Lopes, apresentador do V+, que mais chamou a atenção. «Oh mana, o tempo que tive de guardar este segredo 😭😭😭😭 aqui para ti, sempre! ❤️», escreveu, dando a entender que sabia daquilo que Fanny tinha preparado.

Para já, Fanny Rodrigues não confirmou oficialmente que tenha casado com Detchi. No entanto, entre o vestido de noiva, as reações dos seguidores e a mensagem enigmática de Zé Lopes, tudo parece apontar para uma novidade muito especial na vida do casal.