Fanny Rodrigues dedica-se a alguém muito especial: «No meio do caos, o que importa és tu»

No passado dia 10 de maio, Fanny Rodrigues, ex-concorrente da "Casa dos Segredos" e apresentadora do agora extinto Somos Portugal da TVI, voltou a emocionar os seguidores com uma publicação carregada de amor e ternura: o aniversário do filho, Diego, foi celebrado com palavras sinceras que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

"Hoje, é um dia feliz. O dia 10 de Maio, será sempre um dia feliz", escreveu Fanny, numa homenagem sentida ao pequeno Diego.

A publicação não passou despercebida — entre centenas de mensagens, destacaram-se as de algumas caras bem conhecidas do público português.

Zé Lopes, visivelmente comovido, comentou: "És uma das melhores mães que conheço! Parabéns querido Nini e parabéns a ti, amor da minha vida." Já Joana Diniz acrescentou:

"Parabéns ao Nini e aos papas." E Maria Botelho Moniz preferiu deixar a sua marca com um simples mas poderoso emoji de coração vermelho ❤️, que diz tudo sem precisar de palavras.

Um dia depois, mais amor (e fotografias de encher o coração)

Como forma de prolongar a celebração, Fanny partilhou, no dia seguinte, várias imagens do aniversário de Diego. Fotografias espontâneas e cheias de verdade, onde a alegria e o carinho entre mãe e filho são palpáveis.

A apresentadora escreveu: "No meio do caos, o que importa és tu."

Uma frase simples, mas que traduz de forma perfeita o papel central que Diego tem na vida de Fanny. A publicação voltou a mobilizar os fãs e várias figuras públicas não resistiram a deixar uma palavra de carinho. Cláudia Nayara, Rúben Boa Nova e Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, foram alguns dos nomes que reagiram com mensagens de parabéns e emojis ternurentos.

Veja aqui a publicação original.

Uma mãe autêntica, uma figura inspiradora

Fanny Rodrigues continua a mostrar que nas redes sociais consegue criar ligações reais e profundas com quem a segue. A forma como partilha a maternidade — com os seus altos e baixos, mas sempre com amor — é uma inspiração para muitos.

Cada publicação é um lembrete de que, mesmo nos dias mais caóticos, há sempre espaço para celebrar o que realmente importa: o amor.