Fanny Rodrigues em viagem de sonho com a "pessoa favorita do mundo"

Fanny Rodrigues está a viver uma verdadeira viagem de sonho nas Maldivas, ao lado do filho Diego, fruto da relação anterior com João Almeida. A apresentadora partilhou no Instagram uma descrição encantadora de mais um dia neste paraíso tropical, acompanhada da sua “pessoa favorita do mundo” no seu “sítio preferido do mundo”.

“Estar aqui é estar em paz. Serena. Longe de ‘tudo’ e ‘todos’”, escreveu, resumindo o espírito desta escapadinha cheia de amor e tranquilidade. Num registo simples e muito próximo, Fanny contou como o dia foi preenchido com momentos especiais: estiveram “no grude”, viram o nascer e o pôr do sol, desfrutaram da vista da sua casa na praia, visitaram uma quinta, passaram pela praia e pela piscina — que, como disse, “não falha nunca” — e ainda houve tempo para relaxar no spa, assistir a um casamento e ter um “date oficial” entre mãe e filho. O momento mais insólito? Encontraram um caranguejo gigante, que acabou por arrancar risos (e emojis) dos seguidores.

Para terminar a partilha, Fanny deixou um recado enigmático: “Hoje li uma frase que faz todo o sentido: ‘os treinadores não jogam.’ E esta frase, não é sobre treinadores”. Uma frase que muitos interpretaram como uma reflexão pessoal — ou talvez uma resposta nas entrelinhas.

Veja a publicação original, em baixo.

Nos comentários, os fãs mostraram-se encantados com tanto amor e autenticidade. Zé Lopes comentou “Amo-te ❤️” e muitos outros deixaram mensagens como “Maravilhoso 💙”, “Beijinhos para ti Fanny e para o príncipe 😍” e “Gosto tanto ❤️❤️😍”.

Fanny vive dias de sol, paz e cumplicidade com o filho, e os seguidores, à distância, sentem-se parte desta viagem tão especial.