Fanny Rodrigues faz revelação: “Quando estamos só nós os dois, o tempo congela!”

Fanny Rodrigues, ex-concorrente da Casa dos Segredos, está a desfrutar de umas férias de sonho nas Maldivas, ao lado do filho Diego, fruto da anterior relação com João Almeida. A apresentadora tem partilhado com os seus seguidores vários registos desta escapadinha paradisíaca, repleta de amor, cumplicidade e momentos inesquecíveis.

Num dos posts mais recentes, Fanny publicou uma fotografia ternurenta com o filho à beira-mar, acompanhada da legenda: “Quando estamos só nós os dois, o tempo congela!” — uma frase que tocou muitos fãs pela sua simplicidade e emoção.

Veja, em baixo, a publicação original.

Os comentários encheram-se de mensagens carinhosas e de apoio. “Sê feliz Fanny ❤️ gosto muito de ti”, escreveu uma seguidora. “Que viagem maravilhosa a vossa! Mãe e filho lindos ❤️ aproveitem!”, acrescentou outra. Houve ainda quem deixasse reflexões emocionadas como “Deixa-te absorver e sente esse agradecer 🙏💟☮️” ou “Aproveita, amor. Aproveita cada bocadinho com o teu príncipe ♥️ eles fazem-nos esquecer os nossos problemas, o mais importante da nossa vida ♥️”.

Fanny, que sempre manteve uma relação próxima com o seu público, continua a partilhar momentos de ternura e verdade, reforçando o laço especial que a une a Diego — e mostrando que, mesmo do outro lado do mundo, o que importa é estar com quem mais se ama.