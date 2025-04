Fanny Rodrigues declara-se a pessoa especial: «Diverti-me sempre com o meu amor»

Fanny Rodrigues, ex-concorrente da Casa dos Segredos, está a desfrutar de umas férias de sonho nas Maldivas, ao lado do filho Diego, fruto da anterior relação com João Almeida. A apresentadora, que tem partilhado vários registos da viagem nas redes sociais, aproveitou agora para fazer um balanço emotivo desta experiência a dois.

Recorde-se que, desde que embarcou nesta viagem, Fanny já deixou rasgados elogios ao seu filho Diego, sendo grata pela sua companhia. A apresentadora não se poupou nas palavras e admitiu não se preocupar com outros assuntos quando está na presença do filho: “Quando estamos só nós os dois, o tempo congela!”

Fanny Rodrigues, uma vez mais, recorreu às suas redes sociais para elogiar a companhia do filho Diego. Podemos verificar isso numa publicação no Instagram, onde se mostra visivelmente feliz com a aventura tropical ao lado do filho: "Foi o melhor que fiz. Embarcar com a minha pessoa favorita do mundo, num dos meus sítios preferidos do mundo"

A apresentadora deixou ainda palavras de gratidão em relação ao filho, salientando a felicidade que sente por tê-lo na sua vida. "Tenho muita sorte por ter o filho que tenho. Garanto-vos. Que bênção!", concluiu, emocionada.