Após “perder 13 anos de trabalho”, Fanny Rodrigues regressa com mensagem forte

Ao Minuto

11:15
Miranda lança farpa a Afonso e ataca Jéssica: «Acabou por se prejudicar a ele próprio e ela saiu beneficiada» - Big Brother
04:43

Miranda lança farpa a Afonso e ataca Jéssica: «Acabou por se prejudicar a ele próprio e ela saiu beneficiada»

11:10
Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show - Big Brother

Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show

10:48
Afinal o que aconteceu mesmo na brincadeira polémica de Miranda e Afonso? Marta Cardoso esclarece - Big Brother
01:52

Afinal o que aconteceu mesmo na brincadeira polémica de Miranda e Afonso? Marta Cardoso esclarece

10:45
Brincadeira entre Miranda e Afonso descamba. E o pior quase acontece - Big Brother
00:47

Brincadeira entre Miranda e Afonso descamba. E o pior quase acontece

10:01
Afonso provoca e Viriato responde: «Prefiro sair no fim-de-semana do que ficar aqui a fazer verbo de encher» - Big Brother
02:52

Afonso provoca e Viriato responde: «Prefiro sair no fim-de-semana do que ficar aqui a fazer verbo de encher»

09:59
Afonso Leitão não perdoa Viriato Quintela: «É a segunda vez que estás a querer sabotar a prova» - Big Brother
05:35

Afonso Leitão não perdoa Viriato Quintela: «É a segunda vez que estás a querer sabotar a prova»

09:47
Catarina Miranda distribui farpas: «Eu tenho uma coisa que falha a muita gente, que é o cérebro» - Big Brother
03:20

Catarina Miranda distribui farpas: «Eu tenho uma coisa que falha a muita gente, que é o cérebro»

09:44
Ela até tira a roupa. Afonso faz massagem a Catarina Miranda - Big Brother
03:33

Ela até tira a roupa. Afonso faz massagem a Catarina Miranda

09:28
Jéssica Vieira admite sentimentos e fica perturbada com jantar romântico de Miranda e Afonso - Big Brother
03:14

Jéssica Vieira admite sentimentos e fica perturbada com jantar romântico de Miranda e Afonso

09:17
Afonso Leitão fica sem palavras com surpresa romântica de Catarina Miranda - Big Brother
03:36

Afonso Leitão fica sem palavras com surpresa romântica de Catarina Miranda

09:10
Inédito! Catarina Miranda distribui elogios pelos colegas e o motivo é surpreendente - Big Brother
02:24

Inédito! Catarina Miranda distribui elogios pelos colegas e o motivo é surpreendente

09:01
Jéssica Vieira chora agarrada a Ana Duarte após jantar romântico do ex-namorado com Catarina Miranda - Big Brother
03:07

Jéssica Vieira chora agarrada a Ana Duarte após jantar romântico do ex-namorado com Catarina Miranda

08:50
Momento Tenso: Ex-namorada reage ao jantar romântico de Catarina Miranda para a Afonso Leitão - Big Brother
04:42

Momento Tenso: Ex-namorada reage ao jantar romântico de Catarina Miranda para a Afonso Leitão

08:42
Será que houve pedido de namoro? Catarina Miranda conta tudo sobre momento romântico com Afonso Leitão - Big Brother
09:38

Será que houve pedido de namoro? Catarina Miranda conta tudo sobre momento romântico com Afonso Leitão

08:18
Afonso Leitão agradece o momento romântico a Catarina Miranda. E envolve beijos - Big Brother
03:28

Afonso Leitão agradece o momento romântico a Catarina Miranda. E envolve beijos

23:50
Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda - Big Brother
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

23:44
Catarina Miranda oferece presente carregado de significado a Afonso Leitão - Big Brother
00:56

Catarina Miranda oferece presente carregado de significado a Afonso Leitão

23:38
Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda - Big Brother
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

22:51
Momento único! Afonso Leitão incrédulo com surpresa de Catarina Miranda: «Estou sem palavras» - Big Brother
06:49

Momento único! Afonso Leitão incrédulo com surpresa de Catarina Miranda: «Estou sem palavras»

22:34
Catarina Miranda foi bem-sucedida num desafio e conquistou uma surpresa para Afonso Leitão - Big Brother
08:52

Catarina Miranda foi bem-sucedida num desafio e conquistou uma surpresa para Afonso Leitão

22:21
Jéssica Vieira critica escolha de Afonso Leitão: «Para mim foi injusto» - Big Brother
07:47

Jéssica Vieira critica escolha de Afonso Leitão: «Para mim foi injusto»

21:20
Depois de grande discussão, Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto em direto - Big Brother
06:37

Depois de grande discussão, Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto em direto

19:54
Viriato Quintela emociona-se ao falar da família e da vida fora do Big Brother Verão - Big Brother
03:23

Viriato Quintela emociona-se ao falar da família e da vida fora do Big Brother Verão

19:51
Gestão das refeições gera conflito: Jéssica Vieira ameaça desistir da prova e Afonso Leitão reage - Big Brother
04:31

Gestão das refeições gera conflito: Jéssica Vieira ameaça desistir da prova e Afonso Leitão reage

19:50
Poder da troca gera polémica: Catarina Miranda critica Ana e ouve pedido de desculpas atrás da porta - Big Brother
02:09

Poder da troca gera polémica: Catarina Miranda critica Ana e ouve pedido de desculpas atrás da porta

Acompanhe ao minuto

Após “perder 13 anos de trabalho”, Fanny Rodrigues regressa com mensagem forte

  • Big Brother
  • Há 1h e 20min
Após “perder 13 anos de trabalho”, Fanny Rodrigues regressa com mensagem forte - Big Brother

A ex-concorrente está de volta com uma mensagem que não deixou ninguém indiferente.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Fanny Rodrigues foi alvo de roubo da sua página de Instagram, que tinha criado há 13 anos. Após ter denunciado a situação na passada segunda-feira, a ex-concorrente de reality-shows e antiga apresentadora do 'Somos Portugal', voltou agora com uma mensagem impactante. 

«Em frente. Sempre. ❤️ Obrigada a tod@s do fundo do meu coração!», escreveu Fanny Rodrigues numa publicação partilhada na sua nova página de Instagram, que criou há dois dias, quando tudo aconteceu. 

 

Fanny vive agora uma nova fase da sua vida. Para além de ter um novo amor, a jovem de 33 anos tem também um novo desafio profissional, uma loja de roupa online chamada 'La Chapelle by Fanny'. 

Mas afinal o que aconteceu com o Instagram?

Fanny Rodrigues viu a sua página de Instagram com mais de 500 mil seguidores ser roubada e denunciou o crime nas redes sociais, através de um novo Instagram que criou entretanto. 

«Perdi 13 anos de trabalho. O meu instagram foi criado em pleno ano de 2012. À pessoa que ficou com ele, parabéns! Mas deixo um conselho: o pagamento de Deus vai chegar! Não tenho medo de (re)começos enquanto for viva!», escreveu a ex-concorrente. 

 

Nas stories da mesma rede social, a ex-apresentadora do programa 'Somos Portugal' da TVI, escreveu ainda: «Nova conta no Instagram. E sem receios começou tudo do zero. Roubaram-me a outra. Parabéns a quem anda por aí a roubar contas».

 

 

 

 

Relacionados

Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»
Temas: Fanny Rodrigues

Fora da Casa

Noiva de Marco Costa inundada de mensagens. Veja o motivo e a reação

Há 35 min

Cristina Ferreira de “olhar brilhante” com distinção poderosa: "Foi preciso não ter medo"

Há 1h e 50min

«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

Ontem às 22:28

Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

Ontem às 17:07

De Marco Costa a Daniel Gregório: não imagina como eles eram antes de entrar nos realities

Ontem às 16:39

Eles também mudam. Estas são as maiores transformações masculinas dos realities

Ontem às 16:24
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal

Ontem às 17:20

«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

Ontem às 22:28

Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

Ontem às 17:07

A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

20 jul, 22:36

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com convidados bem conhecidos: Veja as imagens

28 jul, 15:01
Ver Mais

Notícias

Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show

Há 13 min

Após “perder 13 anos de trabalho”, Fanny Rodrigues regressa com mensagem forte

Há 1h e 20min

Cristina Ferreira de “olhar brilhante” com distinção poderosa: "Foi preciso não ter medo"

Há 1h e 50min

«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

Ontem às 22:28

Catarina Miranda tem a certeza de que Afonso gosta ela, mas só leva negas: «Onde é que eu dei a entender que sinto alguma coisa por ti?»

Ontem às 19:00
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

Ontem às 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

Ontem às 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

25 ago, 00:23
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Cara deformada? Equipa de Kina abre o jogo e faz esclarecimento!

Há 6 min

Escândalo! Equipa de Ana Duarte reage ao comunicado de Ricardinho: "Ela vai adorar mostrar todas as provas"

Há 27 min

Após vídeo sobre Jéssica Vieira, Diogo Alexandre faz esclarecimento: "O perdão é a forma mais fácil"

Há 56 min

Jéssica Galhofas faz mudança radical de visual: "A morena está de volta"

Há 1h e 19min

Após notícia da separação, Luís Gonçalves envia mensagem a Carolina Braga: "Ela respondeu-me"

Ontem às 21:52
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

"Isto é amor": o que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata fizeram não é para todos

Ontem às 12:39

Tem uma festa e quer surpreender? Maria Botelho Moniz ensina a fazer o gigante bolo de gomas viral

Ontem às 12:23

Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente

25 ago, 22:33

Maria Botelho Moniz emociona-se em direto: «Já tenho uma lágrima...»

25 ago, 21:54

Maria Botelho Moniz no seu look mais bonito? Veja a reação da mãe da apresentadora

25 ago, 10:28
Ver Mais

Curva da Vida

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
Ver Mais