Após “perder 13 anos de trabalho”, Fanny Rodrigues regressa com mensagem forte

Fanny Rodrigues foi alvo de roubo da sua página de Instagram, que tinha criado há 13 anos. Após ter denunciado a situação na passada segunda-feira, a ex-concorrente de reality-shows e antiga apresentadora do 'Somos Portugal', voltou agora com uma mensagem impactante.

«Em frente. Sempre. ❤️ Obrigada a tod@s do fundo do meu coração!», escreveu Fanny Rodrigues numa publicação partilhada na sua nova página de Instagram, que criou há dois dias, quando tudo aconteceu.

Fanny vive agora uma nova fase da sua vida. Para além de ter um novo amor, a jovem de 33 anos tem também um novo desafio profissional, uma loja de roupa online chamada 'La Chapelle by Fanny'.

Mas afinal o que aconteceu com o Instagram?

Fanny Rodrigues viu a sua página de Instagram com mais de 500 mil seguidores ser roubada e denunciou o crime nas redes sociais, através de um novo Instagram que criou entretanto.

«Perdi 13 anos de trabalho. O meu instagram foi criado em pleno ano de 2012. À pessoa que ficou com ele, parabéns! Mas deixo um conselho: o pagamento de Deus vai chegar! Não tenho medo de (re)começos enquanto for viva!», escreveu a ex-concorrente.

Nas stories da mesma rede social, a ex-apresentadora do programa 'Somos Portugal' da TVI, escreveu ainda: «Nova conta no Instagram. E sem receios começou tudo do zero. Roubaram-me a outra. Parabéns a quem anda por aí a roubar contas».