Fanny Rodrigues tem novo desafio profissional. Nós descobrimos o que é e contamos-lhe tudo

Fanny Rodrigues vive agora uma nova fase da sua vida. Para além de ter um novo amor - Bernardo Calheiros, mais conhecido por Detchi (nome artístico) - a jovem tem também um novo desafio profissional e nós contamos-lhe tudo o que descobrimos.

Se durante alguns anos Fanny foi apresentadora de televisão, agora a ex-concorrente do Secret Story dedica-se à indústria da moda. A jovem de 33 anos abriu uma loja de roupa online chamada 'La Chapelle by Fanny'.

Na biografia da sua nova página de Instagram - a antiga foi roubada há uns dias - podemos ver que Fanny é agora CEO da loja 'La Chapelle by Fanny', onde surge com vários looks que todos podem adquirir.

Mas afinal o que aconteceu com o Instagram?

Fanny Rodrigues viu a sua página de Instagram com mais de 500 mil seguidores ser roubada e denunciou o crime nas redes sociais, através de um novo Instagram que criou entretanto.

«Perdi 13 anos de trabalho. O meu instagram foi criado em pleno ano de 2012. À pessoa que ficou com ele, parabéns! Mas deixo um conselho: o pagamento de Deus vai chegar! Não tenho medo de (re)começos enquanto for viva!», escreveu a ex-concorrente.

Nas stories da mesma rede social, a ex-apresentadora do programa 'Somos Portugal' da TVI, escreveu ainda: «Nova conta no Instagram. E sem receios começou tudo do zero. Roubaram-me a outra. Parabéns a quem anda por aí a roubar contas».