O amor está no ar: O beijo apaixonado de Fanny Rodrigues ao namorado que todos falam

Fanny Rodrigues voltou a dar que falar nas redes sociais. A apresentadora partilhou uma story no Instagram em que surge a trocar um beijo apaixonado com o namorado, num registo íntimo que rapidamente captou a atenção dos seguidores

A repórter, de 33 anos, tem um novo namorado e a relação foi recentemente assumida nas redes sociais. Trata-se de Bernardo Calheiros, mais conhecido por Detchi, o seu nome artístico. O jovem é músico e tem apenas 22 anos, menos 11 do que Fanny.

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, que soma milhares de fãs, mostrou-se cúmplice ao lado do companheiro, reforçando a felicidade que vive nesta nova fase da sua vida pessoal.

Recorde que, Fanny Rodrigues viu a sua página de Instagram com mais de 500 mil seguidores ser roubada e denunciou o crime nas redes sociais, através de um novo Instagram que criou entretanto.