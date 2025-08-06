Zanga entre Fanny e Carina Rodrigues? Irmãs deixam de se seguir e Gonçalo Quinaz explica tudo

Os rumores de um possível afastamento entre Fanny Rodrigues, ex-concorrente da Casa dos Segredos e antiga apresentadora do Somos Portugal, e a irmã, a cantora Carina Rodrigues, ganharam força nos últimos dias. Tudo começou quando as duas deixaram de se seguir no Instagram, um gesto que, no mundo das redes sociais, costuma levantar suspeitas.

A situação intensificou-se quando Carina publicou um comunicado nas stories da sua conta oficial, deixando um aviso claro: «Agradeço que se dirijam a mim como Carina Rodrigues. Não quero mais, nem tolero mais associações a terceiros. Obrigada».

Enquanto não há confirmação oficial, o silêncio das irmãs e os sinais deixados nas redes sociais continuam a alimentar especulações. Na rúbrica «Conversas de Café» do Dois às 10, António Leal e Silva, Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim juntam-se para comentar tudo sobre o tema. Quinaz acabou por se pronunciar e explicar tudo o que está a acontecer.