Nem casamento, nem “sim”: A verdadeira razão que levou Fanny Rodrigues a vestir-se de noiva vai surpreendê-lo
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Fanny Rodrigues surpreendeu ao surgir vestida de noiva, mas afinal a imagem escondia uma surpresa bem diferente.
Fanny Rodrigues deixou os seguidores em alvoroço ao surgir vestida de noiva, mas a verdade está longe de ser aquilo que muitos imaginaram.
Depois de a apresentadora partilhar um vídeo enigmático, acompanhado apenas por três pontos «...», foram muitos os que rapidamente começaram a especular sobre um possível casamento com Detchi. Nos comentários, choveram felicitações e mensagens de carinho dirigidas ao casal.
Até Zé Lopes aumentou o mistério ao comentar: «Oh mana, o tempo que tive de guardar este segredo 😭😭😭😭 aqui para ti, sempre! ❤️».
Agora, porém, já se sabe que Fanny Rodrigues não casou. Afinal, o vestido de noiva fazia parte de uma ação promocional bastante inesperada.
O vídeo serviu para promover um carro clássico de família, que, ao que tudo indica, pertence ao avô da ex-concorrente. O veículo estará agora disponível para ser alugado por noivos que queiram utilizá-lo no dia do casamento.
Assim, aquilo que parecia ser o anúncio de um casamento acabou por revelar-se uma estratégia para apresentar uma novidade bem diferente mas igualmente ligada ao universo dos casamentos.