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Surpresa! Fanny Rodrigues dá passo importante na relação com Detchi e leva fãs à loucura

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Surpresa! Fanny Rodrigues dá passo importante na relação com Detchi e leva fãs à loucura - Big Brother

Fanny Rodrigues e Detchi iniciaram um novo capítulo da vida a dois.

Fanny Rodrigues e o namorado, Detchi, decidiram dar um passo importante na relação de ambos! A ex-concorrente do Secret Story e o companheiro vão viver juntos e anunciaram a novidade aos fãs através de uma partilha especial, feita nas redes sociais. 

«Novo capítulo. Uma página em branco, pronta a ser pintada», escreveu o cantor, na legenda de uma publicação em que se mostra ao lado de Fanny, a fazer a mudança. 

Fãs e alguns rostos bem conhecidos da televisão reagiram à novidade com muito entusiasmo. «Orgulho em vocês meus amores ❤️», escreveu Zé Lopes. «❤️❤️ yehhh», comentou Cláudia Nayara. «Ser pintada com muito amor ❤️ @ sejam felizes ❤️», «Que sejam imensamente felizes, é o que vos desejo ❤️», «Muitas felicidades para vocês ❤️ bjs 😘», «Deus vos abençoe», lê-se ainda, na caixa de comentários da publicação.

Veja tudo aqui:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Temas: Fanny Rodrigues Detchi

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