Fernando Semedo: «Não tinha tido medo de arriscar, se soubesse que ia entrar no Big Brother»

Fernando Semedo e Salomé Formosinho anunciam fim do noivado

Fernando Semedo, ex-concorrente do «Big Brother», mostrou-se ao colo com o filho de um casal de ex-concorrentes do mesmo programa, mas de outra edição diferente.

«Meu sobrinho mais lindo que eu tanto amo. Juntos a curtir o sol da caparica», escreveu Fernando Semedo, com o pequeno Isaac ao colo.

Isaac é filho de Rui Pedro Figueiredo e de Jéssica Antunes, que se conheceram e se apaixonaram durante o «Big Brother - A Revolução» e que esperam agora o segundo filho em comum.

Veja a partilha em baixo: