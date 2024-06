Marco Costa deixa palavras bonitas a Fernando Semedo: «Enxuga as lágrimas e lembra-te porque começaste!»

Fernando Semedo foi convidado especial do programa «Goucha» esta segunda-feira, 24 de junho. O ex-concorrente do Big Brother Famosos, em 2022, juntou-se ao apresentador para falar dos sucessos e insucessos das vida enquanto empresário e chef de cozinha. O Chef Fernando Semedo assume estar a viver uma das piores fases da sua vida, e debate-se com o insucesso e polémicas associadas ao seu novo restaurante, situado em Queluz de Baixo.

O cozinheiro admite estar emocionalmente instável, no que diz respeito a relações amorosas e acresce ainda os problemas associados ao novo negócio: «Há muitos meses que não sei o que é ter um ordenado para mim (...) »

Numa entrevista exclusiva ao programa «Goucha», Fernando Semedo abordou as polémicas que envolvem o seu novo restaurante. Admite que o sonho correu mal e não estava preparado para isso. Endividou-se com as obras do restaurante, viu os trabalhadores saírem do projeto e não consegue ter lucro.

Acusado de não pagar ordenados, viu vários colaboradores voltar costas: «Deixaram de acreditar no projeto (...) Fiquei sozinho e continuo sozinho no projeto (...) O que mais me custa é quando nos querem fazer mal (...) Sempre fui honesto com eles» Em lágrimas, Fernando admite: «Deixa-me frágil. Não gosto de sentir que falho com as pessoas. Confiaram em mim».

Além do insucesso do restaurante, Fernando Semedo também mencionou a vida privada com a namorada Ana e os momentos mais tensos que viveram, depois de uma entrevista em que o chef a acusou de lhe estragar a vida. Contudo, admite estar a tentar reatar o namoro: «É plausível a Ana sentir que o Fernando não é um homem para estar do seu lado (...) Passava o tempo todo no restaurante».





Após a conversa com o apresentador, Fernando Semedo recorreu às redes sociais onde agradeceu o carinho que recebeu depois do direto, mostrando-se com mais “força” para continuar a lutar pelo negócio.

«Numa das fases mais duras da minha vida, só eu sei o bem que sabe receber este “colo". A força que esta conversa me deu e me empurrou para seguir em frente. O que o futuro me reserva, não sei. Mas, para já, recuso-me a desistir», garantiu, fazendo ainda um agradecimento especial.

Perante o post do amigo, Marco Costa decidiu também deixar a sua mensagem de apoio e na caixa de comentários: «Às vezes na vida só precisamos mesmo de colo! Colo de alguém que não nos julgue! Acredita em ti! Aprende com os erros que se comete, todos erramos também e crescemos com isso! Enxuga as lagrimas e lembra te porque começaste! A vida é sobre aguentar as pancadas e seguir em frente! Temos de estar atentos aos sinais, desviar nos do que nos afasta do sonho mas caminhar sempre em frente! Abraço-te daqui! Aperta contigo mano».